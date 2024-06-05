مؤتمر تريزيجيه: هدفنا إسعاد الشعب المصري.. وجاهز لمواجهة بوركينا فاسو ولو بقدم واحدة

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

محمود حسن "تريزيجيه" - منتخب مصر

أعرب محمود حسن "تريزيجيه" عن جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة بوركينا فاسو والأهم هو تحقيق منتخب مصر الفوز.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

مصر

ويلعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر عبر المؤتمر الصحفي: "نحضر لمباراة بوركينا فاسو منذ فترة، وهدف اللاعبين هو إسعاد الشعب المصري والتأهل مجددا لكأس العالم".

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وتابع "اللاعبون يحفظون تعليمات حسام حسن منذ أول يوم، وأعتقد أن اللاعبين جاهزون لخوض مباراة بوركينا فاسو".

وشدد تريزيجيه "كلنا واحد في المنتخب ولا يفرق من سيشارك المهم رفع اسم مصر، الجميع سيكون جاهزا لمباراة الغد".

واختتم تريزيجيه تصريحاته "تعرضت لإصابة 10 أيام فقط ولعبت نهائي كأس تركيا وبالتأكيد جاهز للمباراة وحتى لو بقدم واحدة مستعد للمشاركة".

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

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