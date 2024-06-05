مؤتمر حسام حسن - البعض صنع مشكلة غير حقيقية مع صلاح.. وليست لدي حسابات مع لاعبين

أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالتزام اللاعبين بالمعسكر الحالي ونفى وجود حسابات مع أي لاعب.

ونفى حسام حسن وجود مشكلة مع محمد صلاح وأن البعض حاول خلق مشكلة من لا شيء، كما أوضح عدم وجود مجال لمشكلة مع عمر كمال أو أي لاعب آخر.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر المؤتمر الصحفي: "سعيد جدا بالمعسكر الحالي وروح اللاعبين، وأشكر تعاون جميع الأندية التي انضم لاعبوها للمنتخب وجميع اللاعبين المحترفين الذين التزموا بالتواجد".

وشدد حسام حسن "هذه من أفضل الفترات التي شاهدت فيها سلوك اللاعبين وروحهم الوطنية والعمل بشكل احترافي على رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه وكافة اللاعبين".

وعن أزمته مع محمد صلاح كشف "هناك أشخاص حاولوا زرع مشكلة في ذهن الجمهور المصري، طبيعي وجود نجم كبير في المنتخب الوطني مثل محمد صلاح وكل ما قيل لم يكن في حساباتي وغير موجود من الأساس، بلدنا أكبر مننا جميعا".

وتابع "سعيد بالطبع بتواجد محمد صلاح وهو شخص ملتزم جدا ومميز وإن شاء الله سيظهر ذلك في الملعب، وكما صرح إبراهيم حسن من قبل وقت تعيينا بتواجد صلاح معنا كما تعرفونه وبإصرار لمساعدة زملائه".

أما عن القائمة المطولة أوضح "الناس استعجلت تحليل الأمور بانضمام وغياب لاعبين، نحن جهاز وطني منظم ولدينا خبرات تطمئن الجميع ولدينا نظام ليس بالصدفة، الغرض من قائمة تضم 60 لاعبا هي الرؤية العامة التي سنختار منها في المعسكر وهو ما حدث في النهاية".

وواصل "تابعنا كافة مباريات الدوري، شاهدنا تعليقات مثل مشكلة عمر كمال وحسام حسن وهذا أمر لا يصح فلا مجال لوجود مشكلة من الأساس، وعندما يتواجد مدرب أجنبي لا يتم سؤاله بشأن غياب لاعبين عن القائمة".

أما عن توقعاته بشأن دعم الجماهير فقال: "البطولة الودية التي لُعبت في استاد العاصمة الإدارية بشهر رمضان شاهدنا دعم الجماهير الكبير، وأتوقع دائما دعم الجماهير في أي ملعب بمصر".

وعن مواجهة بوركينا فاسو شدد حسام حسن "لا يوجد منتخب ضعيف منافس لنا، التصفيات المؤهلة لكأس العالم طويلة وتضم ست منتخبات وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالفوز غدا ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن حسم التصفيات".

وأضاف "عندما نتنهي من مواجهة بوركينا فاسو سنركز على مباراة غينيا بيساو، كل المنتخبات لديها حظوظ ولكن بعد توفيق الله ومساندة جماهيرنا، قادرون على التأهل".

وبسؤاله عن من يحرس مرمى مصر غدا أجاب "لدي 4 حراس مرمى جاهزون للعب أمام بوركينا فاسو ولدي ثقة فيهم جميعا، وإن شاء الله الثنائي الذي سيتواجد كأساسي والبديل مثل بعضهم البعض ويمكنهم تقديم أداء جيد".

ووجه حسام حسن رسالته للجماهير "أعد جماهير مصر بعد توفيق الله أننا سنعمل من أجل إسعادهم، أعلم جيدا فرحة الشعب المصري تتعلق بمنتخب مصر".

وعن غياب بعض اللاعبين أوضح "إذا جمعت الـ 100 مليون لوضع قائمة منتخب مصر سيكون هناك اختلاف بين كل شخص والآخر، كل لاعب له وقته في المنتخب وأنا بدون حسابات والأهم مصلحة منتخب مصر".

وأشاد المدير الفني لمنتخب مصر بوزير الرياضة قائلا: "أشرف صبحي يساند منتخب مصر بشكل كبير وهو الأب الشرعي للرياضة المصرية، وهذا ليس مفاجئا بالنسبة لنا".

وواصل "لدينا فرصة حقيقية بالطبع للتأهل إلى كأس العالم 2026 وليست لدي مشاكل فنية وفقط انتظر توفيق الله، شاهدت إصرار كبير جدا وكأن كل لاعب منهم يلعب للمنتخب لأول مرة وجميعنا لدينا هدف واحد وهو إسعاد الجماهير".

وأخيرا اختتم حسام حسن تصريحاته "قبل مواجهة بوركينا فاسو وبغض النظر عن نتيجتها أنا راض عن اللاعبين والمعسكر وأشكر الأندية على مساندتنا والتعاون معنا".

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.