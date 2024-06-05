معلول يبدأ برنامجه التأهيلي للعلاج من إصابته

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 19:19

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - الأهلي

بدأ علي معلول الظهير الأيسر للأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء للعلاج من الإصابة التي يعاني منها.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع ناديه الرسمي أن معلول بدأ التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

وكان اللاعب التونسي خضع لجراحة قبل عدة أيام للعلاج من إصابته التي تعرض لها بقطع جزئي في وتر أكيليس.

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وأصيب معلول خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي.

وعلى جانب آخر واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة للاستعداد لاستئناف الدوري.

وتعطلت مسابقة الدوري بسبب توقفه خلال الأجندة الدولية إذ أن منتخب مصر يستعد لملاقاة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

معلول الأهلي
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