خدمة في الجول - طرح تذاكر الاتحاد ضد الأهلي في نهائي دوري السلة

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهات الاتحاد ضد الأهلي في نهائي دوري سوبر كرة السلة للرجال.

ويقام نهائي دوري السلة بين الاتحاد والأهلي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وتنطلق سلسلة النهائي يوم الجمعة 7 يونيو الجاري في تمام الثامنة مساء.

وتقام جميع مباريات السلسلة على صالة استاد القاهرة.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر أول ثلاث مباريات من السلسلة وسعرها موحد بـ 100 جنيها.

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وكان من المقرر إقامة سلسلة النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر قبل أن يتم تغييرها إلى استاد القاهرة.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من لقب دوري السوبر.

بينما حقق الاتحاد السكندري هذا الموسم لقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي.