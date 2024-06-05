نادي دلفي ينتظر موقف الأهلي من رعاية فريقي الرجال والسيدات

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 18:53

كتب : رضا السنباطي

مجلس إدارة الأهلي

ينتظر نادي دلفي أحد أندية دوري القسم الثاني ب، قرار الأهلي بشأن رعاية فريقي الرجال والسيدات لكرة القدم بالنادي.

وقال مصدر من نادي دلفي عبر FilGoal.com: "هناك مفاوضات بين الناديين منذ شهرين ، من أجل مشاركة الأهلي بفريق سيدات دلفي في الدوري الممتاز للكرة النسائية بسبب إجراءات تراخيص الاتحاد الإفريقي الذي يشترط وجود فريق مشارك بدوري الكرة النسائية".

وأضاف "ما يعطل المفاوضات هو العروض التي تلقتها لاعبات الفريق من أندية الدوري المصري الممتاز للسيدات".

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وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد أعلن تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.

وتابع " كما تم اقتراح رعاية فريق دلفي لكرة القدم المشارك في دوري القسم الثاني وتدعيمه بعناصر مواليد 2003 و2004 من الأهلي للاستفادة من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وحدث اجتماع بين الطرفين بشأن هذا الأمر".

يذكر أن عدد من أندية الدرجة الثانية تواصلت مع شركة الأهلي لكرة القدم من أجل الموافقة على رعايتهم أبرزهم بروكسي والزرقا وبني عبيد.

وكان إنبي وسيراميكا كليوباترا قد أقدما على تلك الخطوة بعدما قام الأول برعاية نادي بايونيرز وقام الثاني برعاية نادي ديروط.

الأهلي نادي دلفي
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