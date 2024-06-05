نائب الاتحاد السكندري لـ في الجول: أدعم استمرار العشري.. وأسباب ابتعادي عن المشهد

يدعم أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري استمرار طارق العشري على رأس القيادة الفنية للفريق.

ويرى عبد المجيد أن استمرار العشري بناء على اتفاقه مع مجلس الإدارة على التواجد بأول ثمانية مراكز في الدوري.

وكشف عبد المجيد أسباب ابتعاده عن المشهد في مجلس الإدارة.

وقال أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عبر FilGoal.com: "أدعم استمرار طارق العشري مع فريق الاتحاد، نحن في مركز جيد بالدوري".

وكشف عبد المجيد "اتفقنا معه في بداية الموسم أن الهدف التواجد من الخامس إلى الثامن في الدوري".

وأوضح "مقارنة بباقي فرق الدوري فنحن في موقف جيد، الاتحاد السكندري العاشر بين فرق الدوري من حيث ميزانية فريق الكرة".

وعن حقيقة تقدمه بالاستقالة أجاب "لم أتقدم باستقالتي حتى لا أحدث فجوة داخل المجلس، وابتعادي لأنني اصطدمت بأمور أحبطت طموحاتي، لن أبتعد عن الاتحاد السكندري ككيان وعلاقتي جيدة بالجميع وعلى رأسهم محمد مصيلحي العاشق للنادي وهو بمثابة أخي الأكبر".

وشدد "لا أتطلع لأي مناصب سياسية وأنا لا أحب الظهور الإعلامي وعملي للاتحاد مجرد، ولن أتحدث في أمور مالية بيني وبين النادي".

وكشف نائب مجلس إدارة الاتحاد السكندري "تبرعت بجزء ليس بالقليل للنادي للإنشاءات والأصول الثابتة والجزء الباقي على سبيل السلفة".

وبالحديث عن فريق كرة القدم قال: "لا يوجد أمامنا سوى الاعتماد على الناشئين للتواجد والحفاظ على الكيان في ظل سيطرة أندية المؤسسات والشركات".

وتابع "أتمنى تعديل قانون الرياضة بحيث يسمح بتواجد مستثمرين بالأندية الجماهيرية وضرورة فصل الكرة عن الأندية على أرض الواقع وليس على الورق فقط".

وأضاف عبد المجيد "لن أرد على من يقول أنني تهربت من المسؤولية لأنني متواجد بالنادي منذ ست سنوات ومررنا بأزمات أكبر من ذلك بكثير وساهمت في حلول".

وواصل "عودة إمام محمدين لقيادة قطاع الناشئين قرار جيد جدا".

واختتم عبد المجيد تصريحاته "فريق سلة الاتحاد هو الأفضل فنيا أو فرديا، نمتلك أفضل لاعبين بمصر وأتوقع تتويجنا بلقب دوري السوبر هذا الموسم تتويجا لمجهودات اللاعبين والجهاز الفني ومن قبلهم الإدارة بالطبع".