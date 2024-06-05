التعاون يزاحم الشباب على ضم بونجاح

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح

دخل نادي التعاون السعودي في سباق التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأنهى بغداد بونجاح مشواره مع السد بعد 9 سنوات من النجاح مع الفريق القطري.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن التعاون قدم عرضا مغريا للمهاجم الجزائري لضمه بداية من الموسم المقبل.

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ويرغب التعاون في تدعيم صفوفه تمهيدا للمشاركة في البطولات الآسيوية بالموسم المقبل بعدما حصل عل المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة.

التعاون دخل في سباق ضم بونجاح الذي كان قريبا من إتمام الاتفاق مع الشباب السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" في وقت سابق أن الشباب قدم عرضا للمهاجم الجزائري مقابل 6 ملايين يورو لمدة موسمين.

وأفادت الصحيفة أن بونجاح يرغب في اللعب في الدوري السعودي بسبب تواجد بعض اللاعبين العالميين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني ونيمار وغيرهم.

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على دوري نجوم قطر 3 مرات ومرتين الكأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2019.

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