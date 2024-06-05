ريليفو: هييرو يتدخل لإقناع ناتشو بالانضمام للنصر

يحاول فيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد لنادي النصر السعودي إقناع ناتشو قائد ريال مدريد بالانتقال إلى صفوف فريقه.

ناتشو النادي : ريال مدريد النصر ريال مدريد

وانتهى تعاقد ناتشو مع ريال مدريد بنهاية الموسم وبات لاعبا حرا يمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وبحسب منصة "ريليفو" الإسبانية، فإن فيرناندو هييرو المدير الرياضي الجديد للنصر يكثف اتصالاته مع ناتشو لإقناعه بالانتقال إلى النادي السعودي.

وأوضحت التقارير أن هييرو تحدث مع ناتشو لإقناعه بالعدول عن الانتقال للدوري الأمريكي واختيار النصر السعودي.

وأشارت إلى ناتشو يملك عرضا من سان دييجو الأمريكي براتب سنوي يبلغ 1.7 مليون يورو لكنه لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن.

ناتشو منفتح على جميع العروض سواء في أوروبا أو خارجها من أمريكا والدوري السعودي ولا يستبعد أي خيار.

ولم يلعب ناتشو في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية إذ لم ينتقل حتى إلى أي فريق على سبيل الإعارة.