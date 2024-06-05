سكاي: أستون فيلا يخطط لضم ديبالا.. وموقف اللاعب

يخطط أستون فيلا للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبحسب سكاي سبورت فإن أستون فيلا مهتم للغاية بضم ديبالا بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن ديبالا يملك شرط جزائي في تعاقده مع روما تبلغ قيمته 12 مليون يورو وينتهي في 31 يوليو المقبل.

بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين مهتم باللعب في الدوري الإنجليزي خاصة في ظل غياب روما عن خوض دوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

ويرتبط باولو ديبالا بتعاقد مع روما حتى صيف 2025 وينتظر النادي الإيطالي الجلوس مع وكيل اللاعب للحديث عن التجديد.

ديبالا لعب 39 مباراة في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وصنع 10 آخرين.