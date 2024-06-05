استعدادا لاستئناف الدوري.. الأهلي يواجه النجوم وديا

أعلن نادي النجوم مواجهة الأهلي وديا يوم السبت المقبل 8 يونيو.

وستقام المباراة على ملعب مختار التتش في مقر النادي بفرع الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري المصري يوم الجمعة 14 يونيو عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويتواجد 11 لاعبا من الأهلي مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

الأهلي كان قد لعب مباراته الأخيرة ضد الترجي يوم 25 مايو الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.