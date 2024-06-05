بيلينجهام يحصل على جائزة أفضل لاعب بالموسم في ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد حصول لاعبه جود بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب بالفريق لموسم 2023/2024.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

اللاعب الإنجليزي حصل على الجائزة في موسمه الأول بالفريق، إذ انضم في بداية الموسم قادما من بروسيا دورتموند.

وقال بيلينجهام عبر موقع ريال مدريد: "أنا فخور بتحقيق تلك الجائزة وأنا ممتن للجماهير التي اختارتني وسعيد جدا لأكون جزء من تلك العائلة وأتمنى أن يكونوا قد استمتعوا بمشاهدتي وأنا ألعب".

وتابع "لأكون صريحا لقد استمتعت بكل لحظة وكل دقيقة لي هنا، من الصعب أن أصف وجودي هنا بكلمة واحدة ولكن من الشرف لي التواجد مع هؤلاء اللاعبين وذلك الفريق".

وعن لحظاته الأفضل بالموسم قال: "هدفي من خارج منطقة الجزاء ضد برشلونة كان رائعا لأنه أعادنا للمباراة وأحب أيضا هدفي ضد نابولي لأنه أتى بعد مراوغة".

وتوج صاحب الـ 20 عاما خلال موسمه الأول مع ريال مدريد بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وحصل بيلينجهام أيضا على جائزتي أفضل لاعب في الدوري الإسباني وأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك بيلينجهام خلال الموسم في 42 مباراة وتمكن من تسجيل 23 هدفا وصنع 11.