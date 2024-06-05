بالأحمر والأبيض.. زي مصر لمواجهة بوركينا فاسو

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 14:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وبوركينا فاسو.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو غدا الخميس على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأسفر الاجتماع الفني على ارتداء منتخب مصر لقميصه الأحمر التقليدي مع الشورت الأبيض.

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بينما سيرتدي منتخب بوركينا فاسو الزي الأخضر الكامل.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط محقق العلامة الكاملة حتى الآن وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وسيلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو عقب مباراته مع بوركينا فاسو.

مصر بوريكنا فاسو تصفيات كأس العالم
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