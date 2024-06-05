"بداية حقبة جديدة".. أنطونيو كونتي مديرا فنيا لـ نابولي حتى 2027

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق حتى صيف 2027.

وتولى كونتي المهمة خلفا لـ فرانشيسكو كالزونا المدرب الذي قاد الفريق لنهاية الموسم مؤقتا وعودته لمنتخب سلوفاكيا مرة أخرى.

وتعاقب على البارتينوبي 3 مدربين الموسم الماضي هم: الفرنسي رودي جارسيا ثم الإيطالي والتر ماتزاري وأخيرا كالزونا.

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وقال كونتي عبر الموقع الرسمي للنادي: "سعيد ومتحمس لفكرة الجلوس على مقاعد بدلاء نابولي، والآن يمكنني أن أعدكم بشيء واحد وهو أن أقدم أقصى ما لدي لنمو الفريق والنادي، التزامي مع طاقمي الفني سيكون كاملا".

ومن جانبه قال أوريليو دي لاورينتيس رئيس النادي: "أنا فخور للغاية أن المدرب الجديد هو أنطونيو كونتي، هو مدرب كبير وقائد وأنا متأكد بإن النادي بحاجة لإعادة تهئية بعد نهاية حقبة قادتنا للتتويج بلقب الدوري بعد سنوات عديدة في الكرة الإيطالية، اليوم مهم لبداية حقبة جديدة في تاريخ نابولي".

وبدأ كونتي مسيرته التدريبية مع أريزو وباري وأتالانتا ثم سيينا ويوفنتوس وتشيلسي وإنتر وتوتنام.

وخلال مسيرته التدريبية توج كونتي بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات بواقع 3 مع يوفنتوس و1 مع إنتر ولقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

كما توج بلقب كأس السوبر الإيطالي مع يوفنتوس وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي.

وسبق أن قاد منتخب إيطاليا وتوقف مشواره بالخسارة بركلات الترجيح ضد ألمانيا في يورو 2016.

نابولي بطل موسم 2022-23 تحت قيادة لوتشيانو سباليتي، أنهى الموسم الماضي 2023-24 بالمركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي.

وذكرت الشبكة أن كونتي قلل راتبه من أجل إكمال التعاقد إذ سيحصل على 6 ملايين ونصف أو 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وكان كونتي يحصل من إنتر ميلان في فترة تدريبه هناك على 12 مليون يورو في العام.

وتعتبر تجربة توتنام هي الأخيرة لكونتي قبل أن يعود مرة أخرى إلى التدريب.

ونجح في تأهل توتنام إلى دوري أبطال أوروبا بعدما تولى مسؤوليته في نصف موسم، ورحل العام الماضي في منتصف الدوري.

أنطونيو كونتي الدوري الإيطالي
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