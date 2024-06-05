مدرب إسبانيا: أرى أجواء استثنائية في المعسكر.. وهذه خطتنا بشأن بيدري

يرى لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا أن أجواء معسكر منتخب بلاده استثنائية.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة أندورا اليوم الأربعاء في ودية استعدادا لخوض بطولة يورو 2024.

وقال دي لافوينتي خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة: "سعيد بإعلان تجديد تعاقدي، وسنواجه هذا التحدي بمسؤولية وتفاؤل".

وأعلن الاتحاد الإسباني تمديد تعاقده مع دي لافوينتي حتى عام 2026.

وتابع "عندما أعلنت عن قائمة اليورو كنت أعرف الـ 26 لاعبا الذين سينضمون ولكن اللاعبين لم يعرفوا عن الأمر ويجب على كل لاعب أن يعتقد أنه بالقائمة لأن هذا يولد التنافسية وجعلهم يعملون بشكل جيد".

وواصل "استدعاء فيرمين لوبيز لم يكن مفاجئا، وألفارو موراتا لاعب يمنحنا الضمانة الكاملة، أما بيدري فقد عاد متفائلا وبالرغبة في اللعب ولديه طاقة كبيرة وخطة عملنا معه هو أن يكون بحال جيد يوم 15 أو 20 يونيو".

وأضاف "هناك أجواء استثنائية في المنتخب ولا أرى أي توترات، وفقط أرى تنافس ورغبة في أن يكون كل واحد أفضل بغض النظر عن من يعرف إذا كان سيذهب لليورو أم لا".

وسيلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية بجانب كل من إيطاليا وألبانيا وكرواتيا.