سراج الدين: لهذا السبب لم نحصل على قرض لبناء استاد الأهلي.. وموعد الكشف عن التصميم

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي تفاصيل تصميم استاد الأهلي، وأوضح سبب تواجد 15 شركة لتمويل بناء هذا المشروع.

وأعلن النادي الأهلي عن بدء مشروع لبناء الاستاد الخاص به في مدينة الشيخ زايد، والذي وصفه النادي بـ "مشروع القرن".

وقال عضو مجلس إدارة الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "هناك 4 محاور أساسية لبناء الاستاد: الأول أن يكون لديك أرضا لبناء الاستاد وهي موجودة وفكرنا في البناء خارج مدينة الشيخ زايد، والشق الثاني هو التصميم الذي يتماشى مع هوية النادي".

وأضاف "الشق الثالث هو الخاص بكل الموافقات والتراخيص لبناء مدينة رياضية وليس استاد فقط لأننا سنبني متحف وفندق ومستشفى، والشق الرابع: التمويل كان العائق الأكبر مع الارتفاعات لأنه يفوق الـ 10 مليار جنيه".

وأكمل "وضعنا حجر أساس الاستاد في 2021، والمشروع سيرى النور، وكل روساء الأهلي كان حلمهم بناء الاستاد، ريال مدريد وبايرن ميونيخ حصلا على قروض من أجل بناء أو تجديد الملاعب".

وأوضح "لم نفضل الحصول على قرض من أجل بناء الاستاد لأن المخاطر ستكون كبيرة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة وتأثيره على المجالس والأجيال القادمة، خاصة أن تكلفة المشروع 12 مليار جنيه".

وواصل "الشركات المتحالفة ستمول الاستاد ولها حق انتفاع لمدة 25 عاما والأهلي لن يتحمل أي أعباء مالية، وسيحصل النادي على جزء من الأرباح بعد 15 سنة، وعقب نهاية فترة حق الانتفاع ستنتقل الملكية إلى الأهلي بالكامل".

وأردف "مصمم استاد الأهلي سبق له العمل على ملاعب كامب نو وسان سيرو وهزاع بن زايد وشالكه الألماني".

وشدد "قطعنا شوطا كبيرا في اسم الاستاد وسيتم الإعلان عنه وكذلك التصميم في شهر أكتوبر المقبل".

وتابع "شركة جنوب إفريقية هي من فازت بحق تصميم الاستاد بعد منافسة مع شركات إسبانية وإنجليزية وأمريكية، والتصميم يلاقي هوية الأهلي ومتماشية مع الهوية الفرعونية ويضم أيضا تصميم لشهداء الأهلي".

وأتم "عدد المدرجات في المرحلة الأولى للاستاد سيكون 22 ألف مقعد وسيتم زيادتها لـ 44 ألف في المرحلة التالية".

















وتحدث الخطيب قائلا خلال حفل تدشين استاد الأهلي: "حلم إنشاء استاد خاص بالأهلي بدأ في السبعينيات مع الفريق مرتجي حينما طلب الحصول على أرض لإنشاء ملعب خاص للأهلي وحصلنا على مكانين الأول في مدينة نصر والآخر في المعادي، واختار مجلس الإدارة مدينة نصر لإنشائه".

واستدرك "ولكن بعد ذلك هيئة الطيران المدني رفضت وجود ارتفاعات بسبب مطار القاهرة، بدأ بعدها النادي يفكر في إنشاء الملعب في السادس من أكتوبر وهذا حدث سنة 1992 وحصلنا على الأرض التي نتواجد بها اليوم لأنه كان المستهدف إنشاء فرع للنادي وللاستاد".

وواصل "المشكلة ذاتها واجهتنا في أكتوبر لأن الحد الأقصى للارتفاع هو 6 متر فقط وبدأنا نفكر في كيفية مواجهة تلك الأزمة، ولسنة ونصف أو سنتين لنحصل على موافقة خاصة بالارتفاع".

وأردف "وهيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على ارتفاع بـ30 متر لإنشاء الملعب، لو لم يكن لدينا موافقة لم يكن هناك استاد هذه كانت نقطة التحول الرئيسية".

وأوضح "كان من ضمن ما نريده ألا يتحمل الأهلي أي أعباء مالية حاليا أو مستقبلا، وهذا كي نستطيع الاعتناء بفرقنا الرياضية والتي تجعل الأهلي أكثر فرق العالم تحقيقا للبطولات لذا لا نستطيع في الوقت ذاته صرف مليارات المليارات لبناء الاستاد وألا نصرف تلك الأموال في خدمة الفرق الرياضية وأعضائنا في كل فروعه".

وواصل الخطيب "حق جمهور الأهلي يذهب لملعبه ويخرج منه بسهولة ويستمتع وبالاستاد ويذهب للمتحف، كل تلك الأمور للأجيال الجديدة تُعرف لهم قيمة النادي الأهلي".

وأتم الخطيب حديثه "هناك شيء واحد أتمنى تحقيقه أن أرى الأهلي يلعب في الاستاد الخاص به وهذا أمر مهم جدا وأمل كبير جدا لنا، وقتها سأشعر أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أننا رددنا الجميل للأهلي ولجماهيره".