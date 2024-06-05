ريال مدريد يعلن قميصه الجديد لموسم 2024-25

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

قميص ريال مدريد 2024-25

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني قميصه الجديد لموسم 2023-24.

وظهر فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وفيدي فالفيردي وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو في الصور الدعائية لقميص الفريق الجديد.

ووصف النادي الملكي عبر موقعه الرسمي التصميم بـ "بسيط حيث يشتمل اللون الأبيض على نمط مربعات مخصص مع الأحرف الأولى RM، وتأتي تفاصيل الطقم باللون الأسود، مثل الراعي وشعار أديداس وخطوط الكتف وخط العنق".

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وأشار النادي أن القميص مصنوع من المواد الأكثر تقدما ويتميز بتقنية HEAT.RDY، التي تنظم تدفق الهواء للحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات.

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وبالطبع لم يظهر كيليان مبابي لاعب الفريق الجديد في الحملة الدعائية لقميص الميرينجي.

ووفقا لبعض التقارير فإن قميص ريال مدريد الاحتياطي سيأتي باللون البرتقالي في الموسم المقبل.

فيما سيأتي القميص الثالث ممزوجا باللونين الأسود والرمادي.

وتوج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عن الموسم المنقضي.

وسيشارك الملكي الموسم المقبل في 7 بطولات متنوعة هي: الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - كأس السوبر الإسباني - كأس السوبر الأوروبي - دوري أبطال أوروبا - كأس إنتركونيننتال 2024 - كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد قميص ريال مدريد
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