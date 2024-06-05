نبيل عماد يكشف دوره في انضمام أحمد حمدي للزمالك.. وكيف بكى قبل نهائي الكونفدرالية

كشف نبيل عماد لاعب الزمالك عن دوره في انضمام أحمد حمدي للفريق خلال شهر يناير الماضي.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وقال عماد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بعد دخولنا للاستاد قبل نهائي الكونفدرالية شاهدنا أجواء هي الأفضل في كرة القدم، وأنا واحد من الناس بكيت بسبب المشهد وبعد عودتنا لغرفة خلع الملابس تعاهدنا على الموت من أجل تلك الجماهير".

وتابع "جوزيه جوميز فرق نفسيا معي وعلاقتنا جيدة جدا ودائما يعمل معي بشكل خاص".

وكشف "بعد عودة أحمد حمدي من كندا تحدث معه أكثر من نادي في مصر أخبرته إنني يمكنني الحديث مع المسؤولين في الزمالك إذا أراد فأخبرني إنه يريد الانضمام للزمالك بكل تأكيد، فذهبت للحديث مع حسين السيد وحسين لبيب وأخبرتهم إنه لم يكن يلعب في الفترة الماضية بسبب مشاكل مع المدرب وأحضرت مقطع فيديو من يوتيوب لأحمد حمدي ليشاهدوه، وكنت أريد انضمامه للفريق لأنني أعلم أنه سيفيدنا".

وواصل "ناصر ماهر من أكثر اللاعبين الذين كنت أضربهم وأنا ألعب ضده لأنه مهاري جدا وسعيد بانضمامه لمنتخب مصر".

وأكمل "عبد الله السعيد أفضل لاعب رقم 10 في تاريخ مصر ويشكل إضافة كبيرة للزمالك ومشكلته الوحيدة هو عدم مشاركته في الكونفدرالية لذلك أثر ذلك على انسجامه".

وشدد "النتائج لم تخدمنا في الدوري لعدم قدرتنا على تثبيت التشكيل لاختلاف اللاعبين بينه وبين الكونفدرالية ولكن في الفترة المقبلة ستكون القائمة موحدة ونلعب كلنا بنفس الأسلوب وهناك 19 مباراة متبقية ولا يوجد فريق سيفوز بكل هذه المباريات".

وأضاف "شيكابالا سعى لانضمامي للزمالك منذ سنوات وفي أحد المباريات بين الزمالك وبيراميدز قال لي تلك الجماهير التي تراها ستشجعك يوما ما".

وأتم "أفضل لاعب وسط في مصر حاليا هو إمام عاشور وعلاقتي جيدة به عكس ما يقال هو اختار حياته ولا توجد مشكلة ولا نركز مع ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأساس هو في مركز وأنا مركز آخر، وعبد الله السعيد هو أفضل لاعب لعبت معه خلال مسيرتي".