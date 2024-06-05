الرياضية: حمد الله يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله

اقترب المغربي عبد الرازق حمد الله من الخروج من بوابة نادي اتحاد جدة السعودي في الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن مسؤولي النادي وجدوا صعوبة استمرار حمد الله رفقة كريم بنزيمة في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وأشار التقرير أن المغربي أيضا يستهدف الرحيل قبل معسكر الفريق الخارجي.

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وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

كما حصد لقب هداف الدوري السعودي موسم 2022-23.

وخاض المغربي البالغ 33 عاما، 38 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 29 هدفا وصنع 4.

وإجمالا بقميص النمور سجل 67 هدفا في 84 مباراة مع الفريق عقب انضمامه من النصر.

وغاب المغربي عن مباريات الفريق الأخيرة من الموسم بسبب الإصابة، حيث احتل النمور المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة الدوري السعودي
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