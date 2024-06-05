أحمد سامي يكشف سبب فشل انتقال عبد القادر لـ سموحة

كشف أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة تفاصيل فشل انتقال أحمد عبد القادر لصفوف فريقه من الأهلي.

وقال المدير الفني لـ سموحة عبر القناة الأولى: "أحمد عبد القادر لاعب جيد لذلك يلعب في الأهلي، والأمر يعود للمدير الفني، وهو له رصيد سابق سواء بقميص الأهلي أو حتى عندما خرج معارا".

وأتم "أحمد عبد القادر كان سينضم لسموحة لكن كولر تراجع بعدما وافق على قرار خروجه".

وشارك عبد القادر الموسم الجاري في 13 مباراة سجل هدفين وصنع هدفين مع الأهلي في جميع المسابقات.

وخرج اللاعب البالغ 25 عاما من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية والتي احتل فيها الفريق المركز الثالث.

وسبق أن كشف سامي في ديسمبر الماضي رغبته في ضم عبد القادر.

وحصل عبد القادر على عدة عروض في يناير الماضي أبرزها سيراميكا كليوباترا وكذلك سيفاس سبور التركي لكن الأهلي فضل بقاءه.

عبد القادر كان قد قضى موسم 2020/2021 معارا من الأهلي لسموحة تحت قيادة أحمد سامي أيضا.

وشارك عبد القادر مع سموحة في 27 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وصناعة 5.