صالح جمعة: لم أحصل على عروض رسمية للعودة للدوري.. والأولوية لـ الزمالك
الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 11:04
كتب : FilGoal
كشف صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي أن الأولوية لـ الزمالك حال قرر العودة إلى الدوري المصري.
ويلعب صالح جمعة (30 عاما) حاليا لصفوف الكرخ العراقي تحت قيادة فنية لـ هيثم شعبان.
وقال عبر MBC مصر: "لم أحصل على عروض رسمية للعودة للدوري المصري، والأولوية للزمالك، وعودتي للأهلي قصة وانتهت، بقيت 6 سنوات وحققت ألقابا وعودتي ستكون صعبة بعض الشيء، لابد أن أنظر على تجربة جديدة وأشخاص مختلفين".
وأضاف "جمهور الزمالك وفي ومحترم وصبور جدا ومع كل المشاكل خلال السنوات الماضية ستجدهم دائما متواجدين في المدرجات وفي ظهر فريقهم، ويحبون النادي أكثر عندما يخسر الفريق".
وأتم "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم لي حتى بعد رحيلي وصنعوا اسم صالح جمعة".
رد صادم من صالح جمعة: الأهلي قصة وانتهت والأولوية ستكون للزمالك مستغرب جدا من حب جماهير الزمالك لناديها بهذا الشكل
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وأعلن لجنة الانضباط بالدوري العراقي في وقت سابق إيقاف صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي لمدة 6 أشهر.
وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي قد قررت إيقاف صالح لمدة 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي (19 ألف دولار).
وجاءت عقوبة صالح جمعة بسبب استخدام ألفاظ بذيئة وأفعال مهينة ومسيئة والبصق على حكم مباراة فريقه الكرخ ضد النجف.
وانتقل جمعة للكرخ في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده معه بالتراضي.
وتوج صالح جمعة مع الأهلي بلقب الدوري المصري 5 مرات وكأس مصر مرتين خلال 72 مباراة خاضها مع الفريق.