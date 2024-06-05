صالح جمعة: لم أحصل على عروض رسمية للعودة للدوري.. والأولوية لـ الزمالك

كشف صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي أن الأولوية لـ الزمالك حال قرر العودة إلى الدوري المصري.

ويلعب صالح جمعة (30 عاما) حاليا لصفوف الكرخ العراقي تحت قيادة فنية لـ هيثم شعبان.

وقال عبر MBC مصر: "لم أحصل على عروض رسمية للعودة للدوري المصري، والأولوية للزمالك، وعودتي للأهلي قصة وانتهت، بقيت 6 سنوات وحققت ألقابا وعودتي ستكون صعبة بعض الشيء، لابد أن أنظر على تجربة جديدة وأشخاص مختلفين".

وأضاف "جمهور الزمالك وفي ومحترم وصبور جدا ومع كل المشاكل خلال السنوات الماضية ستجدهم دائما متواجدين في المدرجات وفي ظهر فريقهم، ويحبون النادي أكثر عندما يخسر الفريق".

وأتم "أشكر جمهور الأهلي على دعمهم لي حتى بعد رحيلي وصنعوا اسم صالح جمعة".

رد صادم من صالح جمعة: الأهلي قصة وانتهت والأولوية ستكون للزمالك مستغرب جدا من حب جماهير الزمالك لناديها بهذا الشكل يعرض الآن مجاناً على شاهد https://t.co/UmlzAJP9oH#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/H8zp56Wfqo — اللعيب (@ELla3ebshow) June 4, 2024

وأعلن لجنة الانضباط بالدوري العراقي في وقت سابق إيقاف صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي لمدة 6 أشهر.