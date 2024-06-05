أبو الوفا: قرار إيقاف الشيبي صدر بالإجماع من مجلس إدارة اتحاد الكرة

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز - مازيمبي

كشف محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة عبر MBC مصر أن قرار إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز في أزمة حسين الشحات جاء بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال عضو اتحاد الكرة عبر MBC مصر: "إيقاف الشيبي قرار صادر من مجلس الإدارة بالإجماع، لم يعترض أي شخص، الاختلاف كان متى يصدر القرار كونه مر بمراحل كثيرة لأنها كانت السابقة الأولى في تاريخ مصر".

وأكمل "كان هناك بعض التحفظات من الأعضاء في وقت سابق مثل إيقاف اللاعب أو محاولة الصلح بينهما، ومجلس الإدارة بالكامل مشارك في القرار".

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وأوضح "التأخير في القرار؟ أرسلنا خطابا لبيراميدز بعد لجوء الشيبي للمحكمة".

وأتم "والموضوع به أطراف غير مصرية ورأى بعض الأعضاء حل الأمر بشكل ودي، وعندما لم تكن هناك جدوى ولم يرد فيفا فأصدرنا القرار، وهو سليم".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع الشهر الجاري ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس بمعاقبة حسين الشحات لاعب الأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وفقا لصحيفة المصري اليوم.

ويأتي ذلك في البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب بيراميدز بشأن واقعة يوم 23 يوليو الماضي باستاد الدفاع الجوي في القاهرة أثناء إقامة مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في بطولة الدوري، واعتدى حسين الشحات على لاعب بيراميدز وتعدى عليه لفظيا وفقا لما ورد في التحقيقات.

واتهم الشيبي في بلاغه حسين الشحات بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ثم قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف المغربي محمد الشيبي ظهير بيراميدز لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وجاءت العقوبة بسبب مخالفة اللوائح، باللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص كرة القدم.

محمد الشيبي بيراميدز محمد أبو الوفا اتحاد الكرة
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