السعيد: حب جماهير الزمالك أعادني للحياة.. وسبب الاعتزال الدولي واعتبار تجربة الأهلي

يرى عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك أن حب جماهير الأبيض أعاده للحياة من جديد وجعل رغبته تمثيل القلعة البيضاء.

وكشف السعيد أن تجربته مع الأهلي هي الأفضل قبل مشواره مع الزمالك بسبب تحقيق البطولات.

وصرح عبد الله السعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2 عن فترته مع الزمالك وكل ما يلي على لسان السعيد:

الزمالك

"شاهدت حب كبير من جماهير الزمالك في السنوات الأخيرة ومنذ ما يقارب من ثلاث سنوات كنت أسعى للانتقال للأبيض لكن تتوقف المفاوضات لأسباب مختلفة مثل إيقاف القيد ومرتين بسبب تفاوض".

"حب جماهير الزمالك أعادني للحياة وشعرت بأن رغبتي هي اللعب للفريق، اللعب لنادي جماهيري أمر مختلف".

"توقف انتقالي للزمالك مرتين بسبب المفاوضات، كما أبلغتهم لا يمكن أن أرحل عن بيراميدز بصورة سيئة بسبب تقديرهم لي".

"بيراميدز تمسك بي أكثر من مرة، ولكن شعرت أن رغبتي اللعب لنادي جماهيري فمنذ ولادتي ألعب لنادي جماهيري".

"تنازلت عن بعض مستحقاتي بالفعل ولكن الأمور الطبيعية دون (أفورة) وكانت رغبتي واضحة باللعب مع الزمالك".

"أحب جماهير الزمالك بسبب مساندتهم الدائمة لأي لاعب كرة ويقدره ويصبر عليه، لذلك شعرت بأن رغبتي وجود مباراة كل يوم للزمالك".

"شيكابالا يحدثني منذ تواجدي في الإسماعيلي للانتقال إلى الزمالك، وقبل انتقالي للأهلي تواصل معي من أجل الانتقال للزمالك، ونحن سويا منذ مرحلة الناشئين والشباب".

"تفكير الزمالك بالكامل كان في التتويج بلقب الكونفدرالية، وتحقيق البطولة كان مستحقا وجمهور الزمالك كان يستحق ذلك".

"إذا نظرت لجدول الدوري حسابيا فبالتأكيد الأمور صعبة على الزمالك، ولكن تحدثنا سويا أن كل المباريات المقبلة هي مباريات كؤوس وعلى أقل تقدير نفعل ما علينا".

"تحدثت مع جوزيه جوميز بعد تغيير مركزي لمركز الوسط المدافع فأبلغني بحاجته لي في بناء الكرة، وتقبل الأمر لأنني أنفذ تعليمات المدرب".

إجابات الأسئلة السريعة

"محمد حمص في الإسماعيلي وحسام غالي في الأهلي من أكثر اللاعبين الذين شعرت براحة اللعب بجوارهم".

"انطباع بأن الملعب لا يتحمل تواجد ناصر ماهر وعبد الله السعيد سويا لأنهم لاعبي كرة؟ (مش شايفه إنه حاجة صح ما مانشستر سيتي كله لاعيبة كورة)".

"بالتأكيد انتظر السوبر الإفريقي أي لاعب يحب المشاركة في المباريات الكبيرة، ولا يوجد في الكرة ما يسمى بالأقرب للفوز ولكن إن شاء الله نفوز".

"اعتزالي اللعب الدولي بسبب شعوري إن ليس لي دور مع المنتخب، وليس شرطا التواجد كأساسي".

"فيتوريا تواصل معي بالفعل وكانت نيتي العودة للمنتخب بسبب الشعور بتواجد دور بعد تقدير المدرب".

"أعرف عقلية محمد صلاح وبالتأكيد لم يتأثر بالهجوم عليه بعد إصابته، واتصالي به كان من أجل الاطمئنان على حالته فقط".

"لا يوجد أي انتقاد استفزني، ولا أركز مع ذلك الأمر نهائيا، فلكل شخص وجهة نظره".

"لا أعلم لماذا اقترب بيراميدز دائما من منصات التتويج ولم يحققها، سوء توفيق وكنت أتمنى تحقيق بطولة معهم وبالتأكيد غياب الجمهور عن النادي له دور".

"بطولة دوري أبطال إفريقيا 2012 ضد الترجي أصعب بطولة حققتها في مسيرتي الكروية".

"إذا عاد بي الزمن في 2018 سأوقع للزمالك مجددا".

"أتمنى انضمام حجازي ورمضان صبحي إلى الزمالك، ولا أريد أن أقحم نفسي في تلك الأمور ولكن إذا تم طلب رأيي من أي لاعب أتحدث معه".

"كنت رقم 1 لدى مانويل جوزيه ودائما ما كان يشركني في المباريات".

"قبل مشواري مع الزمالك، كانت تجربتي في الأهلي هي الأفضل بالطبع بسبب تحقيق البطولات".