نبيل عماد يكشف حقيقة خلافه مع حسام حسن

كشف نبيل عماد لاعب وسط الزمالك حقيقة خلافه مع حسام حسن مدرب منتخب مصر بعد عدم اختياره ضمن قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

وقال نبيل عماد عبر أون تايم سبورتس 2: "أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وللجهاز الفني بقيادة حسام حسن. استبعادي من معسكر المنتخب الحالي قد يكون بسبب تقصير مني، ويجب علي بذل المزيد من الجهد من أجل التواجد خلال الفترة المقلبة".

وأضاف"علاقتي بحسام حسن جيدة للغاية وأعتبره بمثابة الأب الروحي لي. هو من منحني حرية التسديد ومنحني الفرصة كاملة خلال توليه مهمة تدريب بيراميدز"

وأتم "كل ما يقال عن وجود مشكلة بيني وبين حسام حسن غير صحيح بالمرة، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.