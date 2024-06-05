أحمد فتوح يكشف مدة غيابه عن الزمالك

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك - الوداد

كشف أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، عن مدة غيابه بسبب تعرضه للإصابة.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة خلال تدريبات منتخب مصر مما أدى إلى استبعاده من مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال فتوح عبر أون تايم سبورتس 2: "سأغيب عن الملاعب من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

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وأضاف "لن ألحق بمباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ربما المباراة التي تليها أستطيع المشاركة".

وكان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك قد قال عبر مركز ناديه الإعلامي: "أحمد فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية".

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

الزمالك أحمد فتوح
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