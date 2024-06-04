"لماذا لا يتم النظر لمصلحة اللاعب؟" السعيد يكشف كواليس رحيله من الأهلي والتوقيع للزمالك

كشف عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الزمالك كواليس توقيعه للأبيض بعد رحيله عن الأهلي.

ويرى السعيد أن الأمر مثل أي عمل يعتمد على العرض والطلب من أجل مصلحة اللاعب نفسه.

وتحدث عبد الله السعيد عبر قناة إم بي سي مصر 2 وكل ما يلي على لسانه:

الرحيل من الأهلي

"في 2018 كنت لاعبا حرا يمكنني الانتقال لأي ناد لذلك استمعت للعروض وقيل لي في الأهلي (دي أرقام بعيدة لو عندك عرض كده فعلا شوف مصلحتك)".

"كل شخص يفكر بانتمائه لناديه وليس مصلحة اللاعب نفسه، النادي إذا وجد لاعب أفضل في مركزي سيتعاقد معه فلماذا غير مسموح لي بالنظر لمصلحتي؟".

"الفارق كان كبير جدا بين عرضي الزمالك والأهلي، وكان هناك عرضا آخر من فريق خليجي بالدولار مقارب لعرض الزمالك".

"سيد مرعي -وكيل لاعبين- تواصل معي وأبلغني بعرض الزمالك فطلبت رقما معينا ثم عاد لي بالموافقة على العرض وهذا هو الأمر".

"جمعتني جلسة مع رئيس الأهلي ومدير الكرة وتركي آل الشيخ وعدلي القيعي، وسألوني هل وقعت على كافة العقود فأبلغتهم فعلت ذلك بالفعل ولن أتعرض للإيقاف بسبب التوقيع لفريقين".

"تركي آل الشيخ سألهم بعد توقيع عبد الله هل تريدونه؟ وأبلغوه برغبتهم في استمراري واتفق على إنهاء الأمر، ثم فوجئت في اليوم التالي بعرضي للبيع".

"حزنت جدا مما حدث، لماذا خرجت بالصورة السيئة؟ الأمر بالنسبة لي اتفاق إذا لم نصل لاتفاق بين الطرفين فلماذا لا يحدث تقدير لما قدمته وأرحل بصورة جيدة؟".

"طلبت من الزمالك عدم الإعلان حتى نهاية الموسم بسبب المشاركة في كأس العالم".

"علمت مثلي مثل الجميع عن تجميدي وعرضي للبيع ولم يبلغني أحد بذلك، ما كنت أتوقعه في الجلسة بعد معرفتهم بتوقيعي أن يوجهوا الشكر لي وأرحل لكن اندهشت من إظهار التمسك بي ثم بيعي".

"لم أفعل شيئا خطأ، طلب رقما وتم عرضه عليّ وعندما تم رفضه في الأهلي وافقت وذهبت لما هو مصلحي لي، قيل لي هناك سقف واحترمت ذلك بالرغم أن ذلك لم يحدث فيما بعد وشاهدنا سقف الرواتب ضرب".

"حسبة محبة جماهير الأهلي؟ لماذا يجب أن أضع أنا ذلك في الحسبان وأتنازل بينما النادي لا يضع ذلك".

"تركي آل الشيخ تواصل معي وطلب ضمي بيراميدز فوافقت بالطبع وطلبني للمشاركة في مباراة اليوم التالي ضد الأهلي، واتخذت القرار بالموافقة وركزت فيما قيل لي وربنا أكرمني بالهدف والفوز".

"لا أفكر كثيرا في قراراتي، وما أميل له أنفذه طالما أمر صحيح بالنسبة لي".

"أعلم جيدا ولاء الجماهير لناديها، الجمهور يستمع لما يصل إليه فقط، وأنا لا أحب أسلوب الخطأ في الآخر لأن ما أراه أن الاحترام فرض".

"الأغلبية العظمى ممن قابلوني من جماهير الأهلي أبلغوني أنهم يعلمون جيدا أن ذلك حقي وما حدث معي لا يليق".

"مشوار انتقالاتي بالفعل هو عرض وطلب مثل أي عمل ولكن الانتقال الأخير - يقصد الزمالك - كان عاطفي نوعا ما".

الاستمرارية

"الحفاظ على نفسي؟ أركز في عملي فقط ولا أنظر لأي شيء آخر يمكن أن يبعدني عن التركيز أو يعطلني".

"بالتأكيد استمع لما يقال عني من إيجابيات وسلبيات لكن أحاول دائما أن أكون معتدل".

"أهم شيء للاعب تنظيم الأكل والنوم، من الأشياء التي قصرت فيها هي عدم الاحتراف فأكثر من فرصة خاصة وقت منتخب الشباب تلقيت عروضا من هولندا وفرنسا".

"جيلي احترف خارجيا مثل شيكابالا في اليونان وأحمد غانم، لكن الإسماعيلي وقتها طلب أرقاما كبيرة مما أوقف الفكرة".