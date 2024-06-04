الخطيب يكشف سبب إنشاء ملعب الأهلي في أكتوبر.. وأمنيته التي يتمنى تحقيقها

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي سبب اختيار مدينة السادس من أكتوبر مكانا لإنشاء الملعب الخاص بناديه.

وشهد اليوم الثلاثاء إقامة الأهلي لحفل للإعلان عن "مشروع القرن" في فرعه بمدينة الشيخ زايد.

وتحدث الخطيب قائلا: "حلم إنشاء استاد خاص بالأهلي بدأ في السبعينيات مع الفريق مرتجي حينما طلب الحصول على أرض لإنشاء ملعب خاص للأهلي وحصلنا على مكانين الأول في مدينة نصر والآخر في المعادي، واختار مجلس الإدارة مدينة نصر لإنشائه".

واستدرك "ولكن بعد ذلك هيئة الطيران المدني رفضت وجود ارتفاعات بسبب مطار القاهرة، بدأ بعدها النادي يفكر في إنشاء الملعب في السادس من أكتوبر وهذا حدث سنة 1992 وحصلنا على الأرض التي نتواجد بها اليوم لأنه كان المستهدف إنشاء فرع للنادي وللاستاد".

وواصل "المشكلة ذاتها واجهتنا في أكتوبر لأن الحد الأقصى للارتفاع هو 6 متر فقط وبدأنا نفكر في كيفية مواجهة تلك الأزمة، ولسنة ونصف أو سنتين لنحصل على موافقة خاصة بالارتفاع".

















وأردف "وهيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على ارتفاع بـ30 متر لإنشاء الملعب، لو لم يكن لدينا موافقة لم يكن هناك استاد هذه كانت نقطة التحول الرئيسية".

وأوضح "كان من ضمن ما نريده ألا يتحمل الأهلي أي أعباء مالية حاليا أو مستقبلا، وهذا كي نستطيع الاعتناء بفرقنا الرياضية والتي تجعل الأهلي أكثر فرق العالم تحقيقا للبطولات لذا لا نستطيع في الوقت ذاته صرف مليارات المليارات لبناء الاستاد وألا نصرف تلك الأموال في خدمة الفرق الرياضية وأعضائنا في كل فروعه".

وواصل الخطيب "حق جمهور الأهلي يذهب لملعبه ويخرج منه بسهولة ويستمتع وبالاستاد ويذهب للمتحف، كل تلك الأمور للأجيال الجديدة تُعرف لهم قيمة النادي الأهلي".

وأتم الخطيب حديثه "هناك شيء واحد أتمنى تحقيقه أن أرى الأهلي يلعب في الاستاد الخاص به وهذا أمر مهم جدا وأمل كبير جدا لنا، وقتها سأشعر أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أننا رددنا الجميل للأهلي ولجماهيره".