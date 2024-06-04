وسام أبو علي: تعرضت لصعوبات من أجل منتخب فلسطين.. وجمهور الأهلي ضمن الأفضل في العالم

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 23:29

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - وسام أبو علي

أعرب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته البالغة عقب الانضمام لمنتخب فلسطين للمرة الأولى.

ويستعد منتخب فلسطين لمواجهة لبنان وأستراليا في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.

وشهدت القائمة تواجد كل من وسام أبو علي مهاجم الأهلي وياسر حمد مدافع الزمالك.

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وقال وسام أبو علي عبر حساب الاتحاد الفلسطيني على فيسبوك: "تعرضت لظروف صعبة من أجل الانضمام لمنتخب فلسطين. تمنيت خوض كأس آسيا مع الفريق ولكن أنا الآن أتواجد لأول مرة من أجل أهلي ومن أجل كل شعب فلسطين".

ويتواجد أبو علي في القائمة لأول مرة بعد إنهاء إجراءات الجنسية الفلسطينية وسيستعد للمشاركة لأول مرة.

وأضاف "ارتداء قميص منتخب فلسطين شرف عظيم بالنسبة لي مثلما أرتدي قميص الأهلي. أشكر جمهور الأهلي على دعمه الشديد واعتبره أحد أفضل الجماهير حول العالم".

ويحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق 5 نقاط عن أستراليا المتصدر و5 نقاط عن لبنان صاحب المركز الثاني.

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