تنس - انسحاب دجوكوفيتش من رولان جاروس بسبب الإصابة

انسحب نوفاك دجوكوفيتش من منافسات رولان جاروس رغم تأهله لربع النهائي بسبب الإصابة.

وتعرض حامل اللقب لإصابة في الركبة اليمنى مما أدى لانسحاب اللاعب.

وتوج دجوكوفيتش بلقب رولان جاروس ثلاث مرات من قبل.

وكان النجم الصربي مرشحا لرفع رصيده من بطولات الجراند سلام إلى 25 بطولة.

وحسم دجوكوفيتش تأهله إلى ربع النهائي، وكان من المقرر أن يواجه كاسبر رود غدا الأربعاء.

وتأهل رود بشكل مباشر إلى المربع الذهبي بعد انسحاب دجوكوفيتش.

وحقق دجوكوفيتش لقب رولان جاروس ثلاث مرات، بينما توج بأستراليا المفتوحة 10 مرات.

أما أمريكا المفتوحة فتوج دجوكوفيتش باللقب أربع مرات مقابل سبعة ألقاب لمنافسات ويمبلدون.

ويعتبر دجوكوفيتش أكثر لاعب تتويجا بألقاب جراند سلام المتنوعة.

وسبق وأن حقق دجوكوفيتش الميدالية البرونزية في أولمبياد بكين 2008.

وكان دجوكوفيتش يستهدف تحقيق ذهبية أولمبياد باريس المقبلة لتصبح الذهبية الأولمبية الأولى في تاريخه.