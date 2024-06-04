الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي فتوح والجزيري

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 22:47

كتب : أحمد شوقي صلاح

تأهيل أحمد فتوح

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن تفاصيل إصابتي أحمد فتوح وسيف الجزيري.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة خلال تدريبات منتخب مصر مما أدى إلى استبعاده من مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أما سيف الجزيري فتعرض للإصابة مع منتخب تونس ضمن استعدادات الفريق لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وكشف محمد أسامة عبر مركز الزمالك الإعلامي: "أحمد فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية".

وأضاف "بدأ البرنامج التأهيلي والعلاجي بداية من اليوم الثلاثاء من أجل العودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن".

وتابع محمد أسامة "سيف الجزيري يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وأنا على تواصل مستمر مع اللاعب".

واختتم تصريحاته "سيخضع لفحصوات طبية جديدة للوقوف على حالته بشكل نهائي".

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

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