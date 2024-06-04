فيورنتينا: نريد عودة أمرابط لكنه لديه خططا مختلفة

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 22:25

كتب : FilGoal

سفيان أمرابط - مانشستر يونايتد

كشف دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا موقف ناديه من عودة المغربي سفيان أمرابط لصفوف ناديه.

وانتقل لاعب الوسط المغربي إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من فيورنتينا مع وجود بندب أحقية الشراء.

وقال دانييلي برادي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "سفيان أمرابط يريد البقاء في الدوري الإنجليزي، لكن مانشستر يونايتد لم يخبرنا بأي شيء حتى الآن".

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وشدد "أود الإبقاء على أمرابط في فيورنتينا لكنني أعتقد أن لديه خططا مختلفة".

وأوضحت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت من قبل أن فولام وكريستال بالاس يستهدفان ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار إلى مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير أن أمرابط كان على رادار فولام وكريستال بالاس في الأسابيع الأخيرة تمهيدا لضمه في الصيف.

وأضاف التقرير أن احتمالات بقاء أمرابط في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قوية وواردة.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2025.

ولذلك يبدو أنه من المرجح أن يغادر الفيولا في الصيف المقبل، حتى يحصل فيورنتينا على لحصد مبلغ مالي من بيعه، بدلا من بيعه بلا مقابل الصيف التالي.

سفيان أمرابط فيورنتينا مانشستر يونايتد
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