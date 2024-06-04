ممثلا إقليم جاليسيا.. سيلتا فيجو يعلن إطلاق قميص الموسم الجديد

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 22:25

كتب : FilGoal

قميص سيلتا فيجو

أعلن نادي سيلتا فيجو إطلاق قميصه الجديد لموسم 2024 - 2025 والذي يحمل تكريما لجذور النادي بإقليم جاليسيا.

ويلعب سيلتا فيجو موسمه رقم 101 بعد تأسيسه عام 1923.

ويتضمن قميص سيلتا فيجو أسماء 313 بلدية في إقليم جاليسيا، ولكل منهم مساحته الخاصة والتي يمكن رؤيتها من خلال الطباعة الشهيرة للاحتفال بالذكرى المئوية.

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ويتم تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين سيلتا فيجو وجاليسيا بأكملها مما يواصل التزام النادي بالجذور والثقافة ولغة الإقليم.

ويتميز القميص أيضا بياقة مذهلة تحاكي أطقم سيلتا فيجو القديمة، والتي تتميز بالكلاسيكية المميزة منذ 100 عاما.

وبات قميص سيلتا فيجو قطعة إعلانية تجعل جميع سكان إقليم جاليسيا يشعرون بالمشاركة وجزء من شيء أكبر فهو لا ينقل رسالة فحسب بل يعكس أيضا روح التعاون والتنوع في الإقليم.

سيلتا فيجو جاليسيا
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