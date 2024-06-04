كؤوس دوري أبطال أوروبا تضع ريال مدريد في أزمة

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه السبت الماضي بالفوز على بروسيا دورتموند في النهائي.

وفاز ريال مدريد على دورتموند في ملعب ويمبلي بهدفين دون رد سجلهما داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

وبعد الفوز باللقب اعتاد فلورنتينو بيريز رئيس النادي وضع الكأس في المتحف الخاص به على أن يلتقط صورة تذكارية أمامهم.

وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن المساحة التي تُعرض فيها الكؤوس أصبحت ممتلئة ولن تتسع سوى لثلاثة كؤوس أخرى.

إذ أن المساحة الخاصة بالكؤوس تبلغ لبعضهم 32 سم وللآخرين 49 سم.

لذا فإن ريال مدريد الآن إن توج بأي كأس أخرى فهو سيضطر لإخلاء أي مساحة بين الكؤوس ليجعلهم يتواجدون سويا مع بعضهم البعض.

وإن توج الفريق الملكي بثلاثة كؤوس أخرى فهو سيضطر لتوسيع المساحة نفسها أو البحث عن مكان آخر لعرضهم.

وكان ريال مدريد يعرض كؤوسه الـ12 سابقا في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة قبل تغيير مكانهم بسبب استمرار الفوز بالألقاب.

صورة للمكان القديم لعرض كؤوس دوري أبطال أوروبا في مقر اجتماعات مجلس إدارة ريال مدريد