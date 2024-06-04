كؤوس دوري أبطال أوروبا تضع ريال مدريد في أزمة

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 21:29

كتب : رامي جمال

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2023-24

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه السبت الماضي بالفوز على بروسيا دورتموند في النهائي.

وفاز ريال مدريد على دورتموند في ملعب ويمبلي بهدفين دون رد سجلهما داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

وبعد الفوز باللقب اعتاد فلورنتينو بيريز رئيس النادي وضع الكأس في المتحف الخاص به على أن يلتقط صورة تذكارية أمامهم.

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وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن المساحة التي تُعرض فيها الكؤوس أصبحت ممتلئة ولن تتسع سوى لثلاثة كؤوس أخرى.

إذ أن المساحة الخاصة بالكؤوس تبلغ لبعضهم 32 سم وللآخرين 49 سم.

Florentino Pérez poses with the Real Madrid European Cups after placing the fifteenth in the Valdebebas board room. /Real Madrid

لذا فإن ريال مدريد الآن إن توج بأي كأس أخرى فهو سيضطر لإخلاء أي مساحة بين الكؤوس ليجعلهم يتواجدون سويا مع بعضهم البعض.

وإن توج الفريق الملكي بثلاثة كؤوس أخرى فهو سيضطر لتوسيع المساحة نفسها أو البحث عن مكان آخر لعرضهم.

Florentino Pérez has a 'problem': he is running out of a showcase to place more Champions Leagues from Madrid

وكان ريال مدريد يعرض كؤوسه الـ12 سابقا في غرفة اجتماعات مجلس الإدارة قبل تغيير مكانهم بسبب استمرار الفوز بالألقاب.

Image of the Bernabéu board room in 2017. Real Madrid

صورة للمكان القديم لعرض كؤوس دوري أبطال أوروبا في مقر اجتماعات مجلس إدارة ريال مدريد

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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