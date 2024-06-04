كريم وليد: الخسارة من صنداونز بخماسية غيرت تاريخ الأهلي

يرى كريم وليد لاعب الأهلي أن المباراة التي خسرها لاالأهلي من صنداونز بنتيجة 5-0 لعب دورا مؤثرا في إنجازات الفريق المتتالية محليا وقاريا.

وخسر الأهلي أمام صنداونز بنتيجة 5-0 قبل أن يفوز عليه إيابا 1-0 ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-2019.

وقال كريم وليد عبر قناة الأهلي: "أشكر مجلس الإدارة الذي صبر على الجيل الحالي بعد الخسارة من صنداونز بخماسية ودعمه حتى وصل للمرحلة الحالية من الإنجازات. هذه المباراة غيرت تاريخ الأهلي وكانت البداية الحقيقية لهذا الجيل من اللاعبين".

وأضاف "الطبيعي أن يكون لاعب الكرة شخصية جيدة وأن يتقبل جميع قرارات المدرب الفنية لأنه من يتحمل المسؤولية في النهاية".

وأتم "مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مهمة للغاية لكن موعدها لم يتحدد بعد، علينا الآن التركيز على مسابقة الدوري خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع بيراميدز".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في التاريخ أمام الترجي التونسي.

وستقام بطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا والزمالك بلقب الكونفدرالية.