كريم وليد: الخسارة من صنداونز بخماسية غيرت تاريخ الأهلي

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

يرى كريم وليد لاعب الأهلي أن المباراة التي خسرها لاالأهلي من صنداونز بنتيجة 5-0 لعب دورا مؤثرا في إنجازات الفريق المتتالية محليا وقاريا.

وخسر الأهلي أمام صنداونز بنتيجة 5-0 قبل أن يفوز عليه إيابا 1-0 ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-2019.

وقال كريم وليد عبر قناة الأهلي: "أشكر مجلس الإدارة الذي صبر على الجيل الحالي بعد الخسارة من صنداونز بخماسية ودعمه حتى وصل للمرحلة الحالية من الإنجازات. هذه المباراة غيرت تاريخ الأهلي وكانت البداية الحقيقية لهذا الجيل من اللاعبين".

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وأضاف "الطبيعي أن يكون لاعب الكرة شخصية جيدة وأن يتقبل جميع قرارات المدرب الفنية لأنه من يتحمل المسؤولية في النهاية".

وأتم "مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مهمة للغاية لكن موعدها لم يتحدد بعد، علينا الآن التركيز على مسابقة الدوري خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع بيراميدز".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في التاريخ أمام الترجي التونسي.

وستقام بطولة السوبر الإفريقي بين الأهلي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا والزمالك بلقب الكونفدرالية.

الأهلي كريم وليد
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