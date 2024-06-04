السعيد يسجل.. الزمالك ينتصر على النصر وديا

فاز الزمالك على النصر بثلاثة أهداف لهدف وديا اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

سجل أهداف المباراة كل من مهاب ياسر ومحمد عاطف وعبد الله السعيد في الدقائق 13 و77 و86.

فيما جاء هدف النصر الوحيد عن طريق سيد شعبان في الدقيقة 41.

جاء ذلك في إطار استعدادات الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا في الدوري واستغلالا لفترة التوقف الدولي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عمر عبد العزيز وعمر جابر وأحمد رفاعي وأحمد عاطف وعبد الرحمن علي ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله ومهاب ياسر وناصر منسي.

وفي الشوط الثاني خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وعبد الرحمن علي وإيشو وسيد عبد الله وعبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ومحمد صلاح.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في الترتيب بـ28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.