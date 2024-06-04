السعيد يسجل.. الزمالك ينتصر على النصر وديا

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 21:04

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك

فاز الزمالك على النصر بثلاثة أهداف لهدف وديا اليوم الثلاثاء في مقر النادي.

سجل أهداف المباراة كل من مهاب ياسر ومحمد عاطف وعبد الله السعيد في الدقائق 13 و77 و86.

فيما جاء هدف النصر الوحيد عن طريق سيد شعبان في الدقيقة 41.

أخبار متعلقة:
لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل دوري المحترفين .. رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة رونالدو يتحدث عن رقمه التاريخي بالدوري السعودي

جاء ذلك في إطار استعدادات الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا في الدوري واستغلالا لفترة التوقف الدولي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عمر عبد العزيز وعمر جابر وأحمد رفاعي وأحمد عاطف وعبد الرحمن علي ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله ومهاب ياسر وناصر منسي.

وفي الشوط الثاني خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وعبد الرحمن علي وإيشو وسيد عبد الله وعبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي وإبراهيما نداي ومحمد صلاح.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في الترتيب بـ28 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

الزمالك عبد الله السعيد النصر
نرشح لكم
الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي فتوح والجزيري مباشر – حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.. أول ظهور لعلي معلول بعد إصابته مصدر من المصري يكشف لـ في الجول احتمالية حرمان الفريق من المشاركة في الكونفدرالية حسام حسن: كنت سأبتعد عن الملاعب في الأهلي.. وأوافق على اللعب للزمالك الدماطي: ديفيز رحل عن تدريب يد الأهلي.. ولا يمكننا فسخ عقود الرعاية سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي خبر في الجول - عرضان أوروبيان لضم صديق أوجولا من سيراميكا
أخر الأخبار
الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي فتوح والجزيري 18 دقيقة | منتخب مصر
فيورنتينا: نريد عودة أمرابط لكنه لديه خططا مختلفة 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
ممثلا إقليم جاليسيا.. سيلتا فيجو يعلن إطلاق قميص الموسم الجديد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كؤوس دوري أبطال أوروبا تضع ريال مدريد في أزمة ساعة | دوري أبطال أوروبا
كريم وليد: الخسارة من صنداونز بخماسية غيرت تاريخ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
السعيد يسجل.. الزمالك ينتصر على النصر وديا 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر – حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.. أول ظهور لعلي معلول بعد إصابته 2 ساعة | الدوري المصري
لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي