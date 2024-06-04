انتهى – حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.. الخطيب يكشف سبب إنشاء الملعب في أكتوبر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.

ويقام الحفل في مقر الأهلي بفرع الشيخ زايد.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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نهاية الحفل.

11:20.. الخطيب: هناك شيء واحد أتمنى تحقيقه أن أرى الأهلي يلعب في الاستاد الخاص به وهذا أمر مهم جدا وأمل كبير جدا لنا، وقتها سأشعر أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أننا رددنا الجميل للأهلي ولجماهيره.

11:14.. الخطيب: كان من ضمن ما نريده ألا يتحمل الأهلي أي أعباء مالية حاليا أو مستقبلا، وهذا كي نستطيع الاعتناء بفرقنا الرياضية والتي تجعل الأهلي أكثر فرق العالم تحقيقا للبطولات لذا لا نستطيع في الوقت ذاته صرف مليارات المليارات لبناء الاستاد وألا نصرف تلك الأموال في خدمة الفرق الرياضية وأعضائنا في كل فروعه.

11:13.. الخطيب: حق جمهور الأهلي يذهب لملعبه ويخرج منه بسهولة ويستمتع وبالاستاد ويذهب للمتحف، كل تلك الأمور للأجيال الجديدة تُعرف لهم قيمة النادي الأهلي.

11:08.. الخطيب: المشكلة ذاتها واجهتنا في أكتوبر لأن الحد الأقصى للارتفاع هو 6 متر فقط وبدأنا نفكر في كيفية مواجهة تلك الأزمة، ولسنة ونصف أو سنتين لنحصل على موافقة خاصة بالارتفاع، وهيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على ارتفاع بـ30 متر لإنشاء الملعب، لو لم يكن لدينا موافقة لم يكن هناك استاد هذه كانت نقطة التحول الرئيسية.

11:03.. الخطيب: حلم إنشاء استاد خاص بالأهلي بدأ في السبعينيات مع الفريق مرتجي حينما طلب الحصول على أرض لإنشاء ملعب خاص للأهلي وحصلنا على مكانين الأول في مدينة نصر والآخر في المعادي، واختر مجلس الإدارة مدينة نصر لإنشائه، ولكن بعد ذلك هيئة الطيران المدني رفضت وجود ارتفاعات بسبب مطار القاهرة، بدأ بعدها النادي يفكر في إنشاء الملعب في السادس من أكتوبر وهذا حدث سنة 1992 وحصلنا على الأرض التي نتواجد بها اليوم لأنه كان المستهدف إنشاء فرع للنادي ولاستاد.

11:02: دخلت الأهلي كلاعب سنة 1971وحققت أكثر مما كنت أحلم بكثير.

11:00.. محمود الخطيب: هذا يوم تاريخي بالنسبة للأهلي وبالنسبة لي شخصيا، ملعب مختار التتش لم يكن يخلو يوميا من الجماهير في مباريات الأهلي أو في التدريبات.

10:45:.. محمد كامل رئيس شركة القلعة الحمراء: كنا نتمنى الوصول لتلك المرحلة وتحقيق حلمنا.

10:40: استعراض عدة مقاطع تسجيلية لبعض شركاء الأهلي في إنشاء الاستاد والمدينة الرياضية.

10:05.. أيمن إسماعيل رئيس شركة الأهلي للمنشآت: جمهور الأهلي يستحق أن يعيش تجربة مع كل نجوم الأهلي في الملعب الخاص به.

9:55.. أشرف صبحي وزير الرياضة يؤكد على أهمية المنشآت الرياضية في مصر وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية.

9:50.. الظهور الأول لعلي معلول منذ إصابته ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

9:35.. المتحدث الرسمي للأهلي شريف فؤاد، والإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي يقدمان الحفل.

9:30.. انطلاق الحفل.

9:17.. خالد العوضي مدير النشاط الرياضي: أجمل شيء في الحياة أن تحضر حفل الإعلان عن استاد الأهلي مثل كل الأندية الكبرى.

9:13.. طاهر محمد طاهر: الأهلي هو الأكبر في إفريقيا ومن الطبيعي أن يملك استاد خاص به ونتمنى أن يكون ممتلئ بالجمهور لأنه بدون الجمهور لن يكون جيدا

9:10.. أشكر مجلس الإدارة الذي صبر على الجيل الحالي بعد الخسارة من صنداونز بخماسية ودعمه حتى وصل للمرحلة الحالية من الإنجازات، هذه المباراة غيرت تاريخ الأهلي وكانت البداية الحقيقية لهذا الجيل من اللاعبين

9:05.. وصول مارسيل كولر إلى الحفل.

9:00.. وصول هاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد وحازم الهواري لمقر الحفل.