لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل

يؤمن جوان لابورتا رئيس برشلونة أن انضمام كيليان مبابي إلى غريمه التقليدي ريال مدريد لا تعد بمثابة أنباء جيدة لناديه.

وأعلن ريال مدريد أمس الإثنين انضمام مبابي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان بعقد يستمر لخمس سنوات.

وتحدث لابورتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "كمشجع لبرشلونة فإن رؤية انتقال مبابي لريال مدريد ليست جيدة".

واستدرك "لكن كي أكون صادقا أنا أثق في خطتنا ومشروعنا بالاعتماد على لا ماسيا التي تنتج العديد من اللاعبين الشباب".

وشدد "أحترم منافسينا لكنني أفضل فلسفتنا".

وعن إقالة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق بعد أسابيع قليلة من إعلان استمراره وتجديد تعاقده قال رئيس برشلونة: "لقد قام بعمل رائع في وقت صعب للغاية وقبلت استقالته في شهر يناير الماضي لأنه مشجع حقيقي لبرشلونة".

وتابع "في نهاية الموسم أخبرنا تشافي بأنه يريد الاستمرار وقال لي إنه يؤمن بالفريق، بعدها تغير خطابه وقدم طلبات جديدة للمدير الرياضي لذا رأيت تغير رؤيته".

وأردف "بالنسبة لي كان يجب إعطاء دفعة جديدة لهذه التشكيلة من الفريق وأعتقد أنه يمكن لنا تحقيق المزيد معهم".

وشدد "بعدها تعاقدنا مع هانزي فليك الذي يؤمن أنه يستطيع الفوز على أي فريق مع هؤلاء اللاعبين، وتشافي أسطورة هذا النادي وأبوابه مفتوحة له دائما".

وعن هل كان يمكن إدارة إقالة تشافي بشكل أفضل أجاب لابورتا "نعم، لكن لا يمكن إرضاء الجميع، أعتقد أن القرار كان صحيحا".