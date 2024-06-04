دوري المحترفين .. رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة

دورة الترقي - تعادلان وإصابة في الجولة الثانية نحو الممتاز

اتحاد الكرة: لم يتم إخبار قمر الدولة بقيادة مبارة الحدود.. وهذه طريقة إبلاغ الحكام للقاءات

انتهت في دورة الترقي - الحدود (0)-(0) سبورتنج والسويس (0)-(0) الترسانة

مدرب الألومنيوم لـ في الجول: تحديد موعد مبكر لمباراة الأهلي أو الانسحاب من الكأس