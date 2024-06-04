دوري المحترفين .. رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 20:25

كتب : رضا السنباطي

رضا العيسوي - المنصورة

أتم مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة محمد البسيوني اتفاقة مع رضا العيسوي لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل.

وسيقود رضا العيسوي تدريب نادي المنصورة خلفا لعبد اللطيف الدوماني.

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ويشمل الجهاز الفني الجديد للمنصورة كل من:

شريف أبو العزم مدير الكرة

عمر إسلام مدرب عام

عبدالعزيز حسن مدرب عام

محمد كشك مخطط أحمال

جابر الجرايحي مدرب حراس المرمى

يذكر أن فريق المنصورة تأهل لدوري المحترفين بقيادة عبد اللطيف الدوماني ثم تقدم باستقالته ليقود فريق دمنهور.

المنصورة دوري المحترفين
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