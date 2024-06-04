رونالدو يتحدث عن رقمه التاريخي بالدوري السعودي

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - هداف الدوري السعودي

أعرب البرتغالي كريسيتانو رونالدو نجم النصر، عن شعوره بالفخر عقب تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو 35 هدفا في الموسم المنصرم ليحطم الرقم المسجل سابقا باسم المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل 34 هدفا في مسوم 2018-2019.

وقال رونالدو عبر حساب الدوري السعودي: "الفوز بجائزة الهداف يعني لي الكثير لأنها نتيجة عملي. الحقيقة لم أكن أفكر فيها في بداية الموسم، لكن مع مرور الوقت بدأت أراها ممكنة".

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واستطرد "أشكر زملائي، لم يكن من الممكن تحقيق أي جائزة من دون مجهود الفريق، أشعر بالفخر لتحطيمي الرقم القياسي للدوري السعودي، إنه أمر رائع لي، أشعر بالسعادة وهذا ما يحفزني".

وأضاف "أريد تقديم كل ما أملك والفوز بالألقاب، وإن كان ممكنا الفوز بالجوائز الفردية كذلك، وأن أظل دائمًا كما أنا، كريستيانو نفسه الذي شاهدتموه هذا الموسم".

وسجل رونالدو 35 هدفا خلال الموسم الحالي ليكسر الرقم القياسي باسم المغربي عبد الرازق حمدالله الذي سجل 34 هدفا في موسم 2018-2019.

ولعب رونالدو خلال الموسم الحالي 31 مباراة في الدوري السعودي وسجل 35 هدفا.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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