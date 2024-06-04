نيمار: الغياب عن البرازيل مؤلم.. والكرة الذهبية من نصيب فينسيوس

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 19:26

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - دورتموند

وصف نيمار دا سيلفا لاعب الهلال غيابه عن منتخب بلاده خلال كوبا أمريكا 2024 بالمؤلم.

ويغيب نيمار عن البرازيل خلال البطولة التي ستقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس الفرنسية: " إنه أمر مؤلم، هناك الكثير من المعاناة، لكني في مرحلة التعافي. مرت 7 أشهر منذ إصابتي، ولا يزال هناك بضعة أشهر أخرى".

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وأضاف "أتمنى أن تتمكن البرازيل من الفوز، نملك الفريق القادر على تحقيق ذلك بوجود لاعبين يتمتعون بمستوى عال".

وعن فينسيوس جونيور قال نيمار: "من الواضح أن الكرة الذهبية ستكون من نصيب فينسيوس جونيور، آمل ذلك".

وكشف "بعثت له رسالة قبل المباراة النهائية وأخرى بعدها. من المؤكد أنه سيفوز بالكرة الذهبية"

وتوج فينسيوس مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، السبت، وسجل هدفا في المباراة النهائية ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وانضم نيمار إلى الهلال، أغسطس 2023، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه أصيب خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده أمام الأوروجواي، ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال.

نيمار الهلال فينسيوس
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