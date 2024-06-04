كرة يد - ممدوح هاشم يعلن رحيله عن ساران الفرنسي

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

محمد ممدوح هاشم - كرة يد

أعلن محمد ممدوح هاشم قائد منتخب مصر لكرة اليد رحيله عن نادي ساران الفرنسي.

وكان هاشم قد التحق بالفريق الفرنسي في يناير الماضي.

وكتب هاشم عبر حسابه الشخصي: "الحمد لله، سعيد بالأشهر القليلة الماضية التي قضيتها مع نادي ساران وجمهوره، كانت تجربة مميزة".

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وأضاف "شكرا لكم جميعا على كل شيء وأتمنى لكم التوفيق دائما في المستقبل، إلى اللقاء".

وسبق لممدوح هاشم اللعب في صفوف كل من الزمالك والجيش القطري ومونبيليه الفرنسي والخليج السعودي.

وحصد هاشم لقب بطولة دوري أبطال أوروبا من قبل رفقة نادي مونبيليه الفرنسي.

وأتم محمد ممدوح هاشم تعاقده مع الخليج في بداية الموسم المنقضي من أجل المشاركة مع الفريق في البطولات الخارجية.

وخاض هاشم منافسات كأس العالم للأندية وكان من المقرر أن يشارك في كأس آسيا قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من المشاركة.

ويغيب محمد ممدوح هاشم عن قائمة المنتخب المبدئية لأولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس بجوار كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

كرة يد منتخب مصر محمد ممدوح هاشم
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