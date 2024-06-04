مؤتمر مبابي: لقد تحررت وانتقلت لأكبر ناد في العالم.. لولا إنريكي لما لعبت الموسم الماضي

"لقد تحررت" هكذا علق كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا على انتقاله إلى ريال مدريد رسميا قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وأعلن ريال مدريد أمس الإثنين انضمام مبابي بعقد يمتد لخمسة مواسم رسميا.

وتحدث مبابي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى ريال مدريد، هذا حلم وتحقق، لقد تحررت".

وأضاف "أنا الآن في النادي الذي طالما كنت أحلم بالتواجد فيه، وأنا متحمس للغاية لتلك المرحلة من حياتي وأرغب في شكر كل الأشخاص في ريال مدريد وخاصة الرئيس فلورنتينو بيريز الذي منحني الثقة منذ اللحظة الأولى".

وواصل "أشعر بالراحة ولقد انضممت إلى ريال مدريد بتواضع كبير، هذا أكبر نادي في العالم".

وأكمل مبابي حديثه "يمكن للجميع أن يرى وجهي وكيف أشعر بالسعادة، كنت أشارك بشكل أقل في نهاية الموسم الماضي والكل يعرف السبب لكنني الآن أريد استعادة مستواي للمنافسة والفوز بالكأس مع فرنسا".

وشدد "الموسم الماضي كان أقل من معاييري الخاصة، لكنه كان الأفضل إن نظرنا لكل الظروف التي حدثت فيه".

وعن رسائل التهنئة التي تلقاها عقب إعلان انضمامه إلى ريال مدريد قال: "الرسائل التي تلقيتها من رونالدو مثلي الأعلى وكاسياس وراموس جعلتني أشعر بالسعادة وأشكرهم على ذلك".

وكشف مبابي عن مفاجأة كبرى حدثت معه حينما كان يلعب مع سان جيرمان الموسم الماضي وقال: "باريس سان جيرمان طلب مني بالقوة عدم المشاركة في المباريات المتبقية لكن لويس إنريكي المدير الفني ولويس كامبوس المدير الرياضي أنقذاني، لولاهما لما لعبت في الموسم الماضي أبدا هذه هي الحقيقة".

واستدرك "لا يمكن القول إنني لم أكن سعيدا في سان جيرمان لكن هناك بعض الأشخاص والأمور الذين تسببوا في عدم سعادتي".

وبعد ذلك رفض مبابي الحديث مجددا حول ريال مدريد وقال للصحفيين: "يوم أمس كان عظيما ولكن يجب أن أتعامل بعقلانية، لدي مسؤوليات كقائد لمنتخب فرنسا وقد طغى إعلان ريال مدريد على تواجدي هنا مع المنتخب، أعرف أن هذا ليس عدلا للصحفيين هنا لكنني أريد الآن الإجابة على الأسئلة المتعلقة فقط بالمنتخب".

وعن المشاركة في يورو 2024 قال: "أعتقد أن بطولة اليورو أكثر صعوبة من كأس العالم، بداية من دور المجموعات والمراحل التي تليه، نحن لم نفز باللقب منذ 24 عاما لكننا لا نضغط أنفسنا بأي شيكل، نريد الاستعداد للظهور بشكل جيد".

وتوج مبابي بكأس العالم مع فرنسا في 2018 وحل وصيفا في 2022.

ولم يظفر منتخب فرنسا بلقب اليورو منذ عام 2000.

ويلعب منتخب فرنسا في اليورو في المجموعة الرابعة بجوار كل من بولندا وهولندا والنمسا.