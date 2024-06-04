خلال 48 ساعة.. يورو 24 ستتواجد في EA FC

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 18:10

كتب : رامي جمال

لعبة EA Sports FC 24

أعلنت شركة "EA Sports" اليوم الثلاثاء رسميا عن تواجد طور مسابقة يورو 2024 في لعبتها الشهيرة EA FC 24.

ونشر الحساب الرسمي للعبة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة أعلن من خلالها تواجد طور بطولة اليورو في اللعبة على غرار تواجد حدث كأس العالم 2022 في لعبة فيفا 2023.

ومن المقرر أن يتم طرح الطور الجديد لبطولة اليورو خلال 48 ساعة.

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كما أنه خلال طور "الألتيميت تيم" فسوف تتواجد بطاقات مخصصة للاعبي منتخبات بطولة اليورو.

وسوف يرتفع تقييم البطاقات كلما بلغ أي منتخب المراحل النهائية من البطولة.

وستقام يورو 24 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا يتم تقسيمهم على ست مجموعات.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 بالإضافة لأفضل أربعة ثوالث.

ea fc 24 يورو 24
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