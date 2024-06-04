خبر في الجول – الشناوي يقترب من حراسة مرمى مصر ضد بوركينا وغينيا بيساو

يقترب محمد الشناوي من حراسة مرمى منتخب مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وحسبما علم FilGoal.com اليوم الثلاثاء فإن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استقر بشكل كبير على الدفع بالشناوي في حراسة مرمى الفراعنة.

ومنذ إصابته ضد كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 لم يشارك الشناوي في أي مباراة مع الأهلي في ظل اعتماد مارسيل كولر مدرب الفريق على مصطفى شوبير.

ويتواجد في معسكر منتخب مصر في حراسة المرمى حاليا كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد عواد والمهدي سليمان.

ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد ذلك بأربعة أيام يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.