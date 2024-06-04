تقرير يكشف موقف بنفيكا من بيع جواو نيفيز

حدد نادي بنفيكا البرتغالي سعر لاعب خط وسط الفريق جواو نيفيز للأندية الراغبة في ضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن بنفيكا يرغب في الحصول على 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيفيز.

وأوضح رومانو أن موقف بنفيكا لن يتغير ولن يقبل بالتفاوض مع أي نادي بشأن قيمة الانتقال بل يريد فقط الحصول على الـ120 مليون يورو كاملة.

ويجذب جواو نيفيز اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية أبرزهم مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال.

اللاعب صاحب الـ19 عاما يعد من ناشئي بنفيكا وتم تصعيده للفريق الأول في سنة 2022.

وخلال الموسم الماضي خاض نيفيز مع بنفيكا 55 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.