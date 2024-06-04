مصدر من المصري يكشف لـ في الجول احتمالية حرمان الفريق من المشاركة في الكونفدرالية

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 16:54

كتب : عمرو نبيل

النادي المصري - بيان رسمي

كشف مصدر من النادي المصري عن إمكانية عدم مشاركة الفريق في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل.

بالوضعية الحالية للدوري المصري فإن المصري هو المتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية حسب نتائج الدور الأول وفقا لما أعلنه عامر حسين المشرف على المسابقات بالدوري المصري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com:"تلقينا خطابا من لجنة فض المنازعات بالفيفا يفيد بضرورة دفع غرامة رامي البدوي قبل يوم 22 يونيو أو سيتعرض النادي لسحب رخصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

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وتعرض المصري لعقوبة إيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي والبالغة 450 ألف دولار.

ويحاول المصري حاليا التفاوض مع اللاعب من أجل محاولة تخفيض المبلغ المطلوب.

قرار فيفا كان صدر بسبب توقيع اللاعب مع النادي المصري مع عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات مما أدى لعدم انضمامه لأي فريق.

وكان المصري قد قدم استئناف ونجح في تخفيض مبلغ الغرامة والذي بلغ 560 ألف دولار من قبل.

ولم يلعب البدوي أي مباراة مع المصري ويرتدي قميص الإفريقي التونسي منذ يناير 2022.

وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.

كما مثل منتخب تونس في 20 مباراة دولية وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

المصري كأس الكونفدرالية الإفريقية رامي البدوي
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