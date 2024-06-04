تقرير: ساري يرفض عرضا لتدريب باناثينايكوس

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - لاتسيو

رفض ماوريزيو ساري المدير الفني الإيطالي عرضا من نادي باناثينايكوس اليوناني لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وقدم المدرب الإيطالي من تدريب لاتسيو استقالته في مارس الماضي بعد تدهور النتائج.

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير فإن المدرب التوسكاني قد رفض عرضا من باناثينايكوس مفضلا الاستمرار في إيطاليا.

أخبار متعلقة:
أول تعليق من رونالدو بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد دي بروين يلمح لإمكانية انتقاله للدوري السعودي بعد 7 سنوات.. بورتو يعلن رحيل سيرجيو كونسيساو عن تدريب الفريق بعد التعاقد مع مبابي.. أثلتيك يكشف الموقف المالي لـ ريال مدريد من ضم نجوم آخرين

واهتم نادي ليستر سيتي منذ فترة بالتعاقد مع ساري ليعوض رحيل إنزو ماريسكا إلى تشيلسي، إلا أنه فضل الانتظار للعروض الإيطالية.

وكان ساري في قائمة فيورنتينا لتدريب الفريق، لكن في النهاية فضل التعاقد مع رافاييلي بالادينو مدرب مونزا.

ويتبقى نادي واحد فقط من الكبار وهو بولونيا الذي رحل مدربه تياجو موتا ويقترب من تدريب يوفنتوس.

وتولى ساري تدريب تشيلسي من قبل في الدوري الإنجليزي وتوج بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.

وتوج ساري أيضا ببطولة الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020 مع يوفنتوس.

ماوريزيو ساري الدوري الإيطالي يوفنتوس باناثينايكوس
نرشح لكم
لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل رونالدو يتحدث عن رقمه التاريخي بالدوري السعودي نيمار: الغياب عن البرازيل مؤلم.. والكرة الذهبية من نصيب فينسيوس بيرتي فوجتس.. كلب الصيد الذي صنع مجد ألمانيا في اليورو مؤتمر مبابي: لقد تحررت وانتقلت لأكبر ناد في العالم.. لولا إنريكي لما لعبت الموسم الماضي تقرير يكشف موقف بنفيكا من بيع جواو نيفيز أول تعليق من رونالدو بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد دي بروين يلمح لإمكانية انتقاله للدوري السعودي
أخر الأخبار
السعيد يسجل.. الزمالك ينتصر على النصر وديا 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.. وصول كولر وطاهر أبو زيد وأبو ريدة 23 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل 31 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين .. رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة 45 دقيقة | القسم الثاني
رونالدو يتحدث عن رقمه التاريخي بالدوري السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
نيمار: الغياب عن البرازيل مؤلم.. والكرة الذهبية من نصيب فينسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - ممدوح هاشم يعلن رحيله عن ساران الفرنسي ساعة | كرة يد
بيرتي فوجتس.. كلب الصيد الذي صنع مجد ألمانيا في اليورو 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي