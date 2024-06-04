تقرير: ساري يرفض عرضا لتدريب باناثينايكوس

رفض ماوريزيو ساري المدير الفني الإيطالي عرضا من نادي باناثينايكوس اليوناني لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وقدم المدرب الإيطالي من تدريب لاتسيو استقالته في مارس الماضي بعد تدهور النتائج.

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير فإن المدرب التوسكاني قد رفض عرضا من باناثينايكوس مفضلا الاستمرار في إيطاليا.

واهتم نادي ليستر سيتي منذ فترة بالتعاقد مع ساري ليعوض رحيل إنزو ماريسكا إلى تشيلسي، إلا أنه فضل الانتظار للعروض الإيطالية.

وكان ساري في قائمة فيورنتينا لتدريب الفريق، لكن في النهاية فضل التعاقد مع رافاييلي بالادينو مدرب مونزا.

ويتبقى نادي واحد فقط من الكبار وهو بولونيا الذي رحل مدربه تياجو موتا ويقترب من تدريب يوفنتوس.

وتولى ساري تدريب تشيلسي من قبل في الدوري الإنجليزي وتوج بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019.

وتوج ساري أيضا ببطولة الدوري الإيطالي في موسم 2019-2020 مع يوفنتوس.