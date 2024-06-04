دي بروين يلمح لإمكانية انتقاله للدوري السعودي

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

يرى كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أن انتقاله للدوري السعودي ليس مستبعدا خلال الفترة الحالية من مسيرته.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

وقال دي بروين في تصريحات لموقع HLN البلجيكي: "لا يزال لدي موسم في تعاقدي مع مانشستر سيتي لذلك علي أن أفكر فيما قد يحدث في المستقبل، إبني الأكبر وصل لسن الثامنة ولا يعرف أي مكان آخر سوى إنجلترا ويعرف أنني سألعب لمانشستر سيتي لفترة طويلة، لذلك حينما يأتي وقت الرحيل سنتعامل مع الأمر بطريقة خاصة".

وتابع "وعن احتمالية انتقال للدوري السعودي قال: "في عمري يجب أن أكون منفتحا على أي شيء، أن تتحدث عن قدر كبير جدا من الأموال في فترة قد تكون هي خاتمة مسيرتي لذلك يجب أن تفكر في أي شيء".

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وأضاف "إذا لعبت في السعودية لمدة موسمين سأكون قادرا على الحصول على قدر رهيب من الأموال، وقبل ذلك كان من الممكن أن ألعب لمدة 15 عاما ولا أحصل على نفس القدر، ولكن حاليا أنا لم أفكر في الأمر حتى الآن".

وسيصل دي بروين إلى سن الـ 33 بنهاية الشهر الحالي.

وشارك دي بروين هذا الموسم في 26 مباراة فقط بقميص مانشستر سيتي بسبب غيابه للإصابة عن العديد من الفترات الموسم وخلالها نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 18 هدفا.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي الدوري السعودي
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