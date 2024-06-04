بعد 7 سنوات.. بورتو يعلن رحيل سيرجيو كونسيساو عن تدريب الفريق

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

سيرجيو كونسيساو - بورتو

أعلن نادي بورتو رحيل مدربه سيرجيو كونسيساو عن تدريب الفريق.

ويرحل كونسيساو عن تدريب بورتو بعد 7 سنوات حقق خلالها الكثير من الإنجازات للنادي.

صاحب الـ 49 عاما ارتبط اسمه بتدريب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

أخبار متعلقة:
بعد التعاقد مع مبابي.. أثلتيك يكشف الموقف المالي لـ ريال مدريد من ضم نجوم آخرين الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني رومانو: بايرن يسعى للتعاقد مع تشافي سيمونز سلة - الإعلان عن طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

وأنهى بورتو الدوري البرتغالي في الموسم الحالي بالمركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي، بينما حقق الفريق لقب كأس البرتغال.

وخلال 7 سنوات نجح كونسيساو في قيادة بورتو للتتويج بالدوري البرتغالي 3 مرات وكأس البرتغال 4 مرات، وكأس السوبر البرتغالي 3 مرات، بالإضافة لكأس الدوري البرتغالي مرة واحدة.

ولم يعلن بورتو حتى الآن اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

سيرجيو كونسيساو بورتو
نرشح لكم
لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل رونالدو يتحدث عن رقمه التاريخي بالدوري السعودي نيمار: الغياب عن البرازيل مؤلم.. والكرة الذهبية من نصيب فينسيوس بيرتي فوجتس.. كلب الصيد الذي صنع مجد ألمانيا في اليورو مؤتمر مبابي: لقد تحررت وانتقلت لأكبر ناد في العالم.. لولا إنريكي لما لعبت الموسم الماضي تقرير يكشف موقف بنفيكا من بيع جواو نيفيز تقرير: ساري يرفض عرضا لتدريب باناثينايكوس أول تعليق من رونالدو بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد
أخر الأخبار
السعيد يسجل.. الزمالك ينتصر على النصر وديا 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – حفل الأهلي للإعلان عن مشروع القرن.. وصول كولر وطاهر أبو زيد وأبو ريدة 23 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا: مبابي؟ أفضل الاعتماد على لا ماسيا.. وإقالة تشافي ربما كان يجب إدارتها بشكل أفضل 30 دقيقة | الدوري الإسباني
دوري المحترفين .. رضا العيسوي مديرا فنيا للمنصورة 45 دقيقة | القسم الثاني
رونالدو يتحدث عن رقمه التاريخي بالدوري السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
نيمار: الغياب عن البرازيل مؤلم.. والكرة الذهبية من نصيب فينسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - ممدوح هاشم يعلن رحيله عن ساران الفرنسي ساعة | كرة يد
بيرتي فوجتس.. كلب الصيد الذي صنع مجد ألمانيا في اليورو 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي 4 بسبب أزمة الشحات.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي