بعد 7 سنوات.. بورتو يعلن رحيل سيرجيو كونسيساو عن تدريب الفريق

أعلن نادي بورتو رحيل مدربه سيرجيو كونسيساو عن تدريب الفريق.

ويرحل كونسيساو عن تدريب بورتو بعد 7 سنوات حقق خلالها الكثير من الإنجازات للنادي.

صاحب الـ 49 عاما ارتبط اسمه بتدريب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأنهى بورتو الدوري البرتغالي في الموسم الحالي بالمركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي، بينما حقق الفريق لقب كأس البرتغال.

وخلال 7 سنوات نجح كونسيساو في قيادة بورتو للتتويج بالدوري البرتغالي 3 مرات وكأس البرتغال 4 مرات، وكأس السوبر البرتغالي 3 مرات، بالإضافة لكأس الدوري البرتغالي مرة واحدة.

ولم يعلن بورتو حتى الآن اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.