الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني
الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 14:28
كتب : FilGoal
أعلن رابطة الدوري الإسباني عن تصميم الكرة التي ستلعب بها مباريات الموسم الجديد2024/2025.
ويأتي تصميم الكرة الجديدة من شركة بوما الأمريكية.
ويغلب اللون الأبيض على كرة الموسم الجديد مع تواجد بعض الأجزاء باللون الأحمر.
¡Siente la magia del nuevo balón de LALIGA 24/25! 🆕🪐#PumaOrbita | @pumafootball pic.twitter.com/mgYykWwurG— LALIGA (@LaLiga) June 4, 2024
ومن المنتظر أن تبدأ النسخة الجديدة من الدوري الإسباني بشهر أغسطس المقبل وأن تنتهي بشهر مايو 2025.
وستكون النسخة المقبلة من الدوري الإسباني هي رقم 94 بتاريخ البطولة.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي وجاء برشلونة في المركز الثاني.
ويحتل ريال مدريد صدارة الفرق التي فازت بأكبر عدد من المرات بالدوري الإسباني برصيد 36 مرة.
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