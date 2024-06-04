الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني

أعلن رابطة الدوري الإسباني عن تصميم الكرة التي ستلعب بها مباريات الموسم الجديد2024/2025.

ويأتي تصميم الكرة الجديدة من شركة بوما الأمريكية.

ويغلب اللون الأبيض على كرة الموسم الجديد مع تواجد بعض الأجزاء باللون الأحمر.

ومن المنتظر أن تبدأ النسخة الجديدة من الدوري الإسباني بشهر أغسطس المقبل وأن تنتهي بشهر مايو 2025.

وستكون النسخة المقبلة من الدوري الإسباني هي رقم 94 بتاريخ البطولة.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي وجاء برشلونة في المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الفرق التي فازت بأكبر عدد من المرات بالدوري الإسباني برصيد 36 مرة.