الكشف عن كرة الموسم الجديد للدوري الإسباني

الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإسباني

أعلن رابطة الدوري الإسباني عن تصميم الكرة التي ستلعب بها مباريات الموسم الجديد2024/2025.

ويأتي تصميم الكرة الجديدة من شركة بوما الأمريكية.

ويغلب اللون الأبيض على كرة الموسم الجديد مع تواجد بعض الأجزاء باللون الأحمر.

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ومن المنتظر أن تبدأ النسخة الجديدة من الدوري الإسباني بشهر أغسطس المقبل وأن تنتهي بشهر مايو 2025.

وستكون النسخة المقبلة من الدوري الإسباني هي رقم 94 بتاريخ البطولة.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي وجاء برشلونة في المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الفرق التي فازت بأكبر عدد من المرات بالدوري الإسباني برصيد 36 مرة.

الدوري الإسباني
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