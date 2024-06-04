رومانو: بايرن يسعى للتعاقد مع تشافي سيمونز

يسعى نادي بايرن ميونيخ إلى التعاقد مع تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقضى اللاعب الهولندي الموسم المنقضي في فريق لايبزيج معارا من النادي الفرنسي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن النادي الألماني يريد التعاقد مع تشافي.

وتأتي تلك الرغبة بسبب اقتناع ماكس إيبيرل المدير الرياضي للنادي البافاري.

وكان إيبيرل هو من تعاقد مع سيمونز في الصيف الماضي عندما كان مديرا لنادي لايبزيج ولذلك يقتنع به كثيرا في بايرن.

وأكد رومانو أن باريس سان جيرمان لن يترك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بشكل نهائي بل على سبيل الإعارة فقط.

وتألق سيمونز في الموسم الماضي مع لايبزيج إذ لعب 43 مباراة في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 15 آخرين أي ساهم بـ 25 هدفا.

وبدأ سيمونز مسيرته الكروية في قطاع الشباب ببرشلونة لكن خطفه باريس في 2019 دون مقابل.

وخرج سيمونز معارا مرتين، المرة الأولى لفريق آيندهوفن في 2022 والمرة الأخرى الموسم المنقضي.

وعين بايرن ميونيخ فينسينت كومباني كمدير فني للفريق خلفا لتوماس توخيل الذي رحل وخرج بموسم صفري بدون التتويج بأي بطولة.